Российские ученые исследовали влияние баллов ЕГЭ на дальнейшее обучение

Было установлено, что итоги экзаменов по математике, русскому языку и английскому имеют большое значение при прогнозировании успеваемости абитуриента в первый год обучения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые Тюменского государственного университета проанализировали ряд факторов, определяющих степень успеха студента в вузе и вероятность отчисления. В ходе исследования специалисты также выяснили влияние баллов ЕГЭ на дальнейшие успехи обучения.

"Практика сложилась так, что мониторинг учитывает два индикатора: средний балл ЕГЭ студентов, поступивших на первый курс, и количество победителей и призеров олимпиад, зачисленных в вуз", — рассказала доцент кафедры алгебры и математической логики ТюмГУ Оксана Бердюгина.

Ученые также уточнили, что исследование построено на гипотезе, что результаты экзаменов и личностные характеристики абитуриента влияют на потенциал студентов и их успеваемость.

Эмпирической базой исследования выступили результаты приемной компании в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" за 2018 год, в том числе результаты ЕГЭ студентов по русскому языку, математике и дополнительному предмету – английскому.

Было установлено, что итоги экзаменов по математике, русскому языку и английскому имеют большое значение при прогнозировании успеваемости абитуриента в первый год обучения в университете. Также подтверждено, что студенты, поступившие по результатам олимпиад, превосходят по успеваемости тех, кто прошел на общих основаниях, в том числе при одинаковых показателях ЕГЭ. По мнению исследователей, это связано с тем, что у студентов-олимпиадников есть определенные личные качества.

Дополнительно было определено, что условия зачисления не влияют на риск исключения. Подробные результаты исследования были опубликованы в издании International Journal of Instruction.

"Такой специфический фактор, как восприятие риска, формируется у учащихся еще до поступления в университет. Он влияет на степень интеграции в образовательную среду и вероятность дальнейшего отчисления. В то же время качество образования считается комплексным показателем, включающим все стадии развития и формирования личности, условия образовательного процесса и его результаты, а также служит критерием оценки эффективности деятельности учебного заведения", — говорит Оксана Бердюгина.

Таким образом в результате исследования было установлено, что на качество приема абитуриентов влияет множество факторов, включая форму обучения и результаты ЕГЭ, социальный статус, опыт школьного образования, место жительства, личные способности. Уточняется, что обнаруженные закономерности помогут оптимизировать процесс обучения.