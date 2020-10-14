Врач назвала самый действенный и дешевый способ защититься от вирусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач назвала самый действенный и дешевый способ защититься от вирусов, в частности от COVID-19. Поможет простое промывание носа: это не требует крупных финансовых затрат, но помогает выгнать недуг из организма.

Слизь, которая скапливается в носовых проходах, является питательной средой для инфекционных агентов. Прикрепившись к ней, болезнетворные организмы начинают размножаться.

- Выработка слизи – это часть функционирования здорового организма. В холодное время года данный процесс идет особенно активно, так как нос пытается согреть воздух, который попадет в легкие. Но скопление слизи в носу повышает вероятность заболеть, - комментирует NEWS.ru терапевт Ольга Бурлакова.

Промывать нос нужно щелочным раствором, подойдет разведенная в воде морская соль или готовое медицинское средство. Проводить процедуру нужно три-четыре часа.

- Морская соль не только вымывает слизь, но и обеспечивает поддержание в носу щелочной среды, в которой вирусы не живут, - пояснила Бурлакова.

Еще один недорогой, но верный способ защиты от вирусов – это оксолиновая мазь.

Ранее ученые пришли к выводу, что черный перец может противостоять коронавирусу. Содержащееся в нем вещество пиперин блокирует действие частей COVID-19, пишет газета "Известия".