ЕС согласовал антироссийские санкции по делу Навального

ЕС согласовал антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным Фото: REUTERS

Евросоюз согласовал антироссийские санкции из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Известно, что в "черный список" попали шесть физических лиц и одна организация. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на неназванных дипломатов.

- Соглашение было достигнуто на встрече послов ЕС в Брюсселе. Оно последовало за решением начать введение новых санкций, которое было принято министрами иностранных дел блока в понедельник, - передает агентство.

Ожидается, что официальное сообщение с фамилиями граждан опубликуют завтра, 15 октября, в журнале ЕС.

Всем фигурнтам перечня будет запрещено въезжать на территорию Евросоюза на протяжении одного года. А их финансовые активы будут заморожены. Впоследствии санкции могут продлить, если они не будут оспорены в Европейском суде юстиции.

Напомним, изначально Германия и Франция предлагали ввести санкции против девяти физических лиц.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на санкции ЕС по Навальному.

- Мы отвечаем зеркально, и это ответ дипломатический, - сказал он в ходе большого интервью.