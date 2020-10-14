Педиатр назвала способы укрепить здоровье ребенка в осенний период

Врач посоветовала, как укрепить иммунитет ребенка в осенний период Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева дала совет родителям, как укрепить здоровье ребенка в осенне-зимний период. Для этого важно учитывать много факторов, которые являются залогом крепкого иммунитета.

В первую очередь, нужно ограничивать ребенка от больного окружения. Если кто-то дома простудился, то необходимо применять средства индивидуальной защиты.

Важными факторами являются переутомление, недостаток сна и дефицит свежего воздуха. В совокупности они могут привести к истощению организма. В таком состоянии ребенок становится уязвим для инфекций.

- Избежать этих проблем можно, правильно выстроив распорядок дня, - цитирует слова Одинаевой «Подмосковье сегодня».

Питание – еще один ключ к здоровью, оно должно быть сбалансированным с обязательным содержанием мясных, рыбных и молочных продуктов, овощей и фруктов.

Два раза в день нужно гулять на свежем воздухе, играть в подвижные игры, делать физические упражнения, можно ввести закаливание.

- Чтобы ребенок был здоров, важно соблюдать правила гигиены: тщательно мыть руки после прогулки и перед едой, делать влажную уборку в помещении не реже одного раза в сутки, - добавила Одинаева.

В обязательном порядке полагается проветривать помещения, в которых находится ребенок, сообщает РИАМО.