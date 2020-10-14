Православные христиане 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы Фото: Николай ХИЖНЯК

Русская православная церковь в эту среду отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы – данное церковное событие относится к непереходящим праздникам и отмечается ежегодно 14 октября (1 октября по старому стилю).

По церковному преданию, явление Богородицы произошло в десятом веке во Влахернском храме во время осады Константинополя – там хранилась риза Девы Марии и ее чудотворная икона. Согласно одной из версий, Константинополь осаждали сарацины, по другой - русские дружины Аскольда и Дира.

Деву Марию, которая «явилась в храм по воздуху» в сопровождении ангелов и святых, увидели блаженный Андрей и его ученик Епифаний. Для остальных молящихся в соборе она была незримой: Дева Мария, согласно преданию, сняла с головы покрывало и молилась, держа его над верующими. Затем Богородица ушла, «оставив благодать бывшим там». После этого осада города была снята.

По другой версии, праздник Покрова установил в Константинополе император Лев VI Мудрым, которые правил с 866 по 912 годы. Праздник приурочили ко дню памяти святого Романа Сладкопевца, служившего во Влахернском храме. Но более распространенная теория гласит, что Покров – русский церковный праздник, установленный в двенадцатом веке.

На Руси Покров почитали как символ особого покровительства Богоматери. По народной традиции праздник был тесно связан с завершением сельскохозяйственных работ и началом зимы. По этому дню определяли, какой будет зима: когда в день Покрова выпадал первый снег и дул северный или восточный ветер, согласно приметам, зима должна была быть суровой. Если ветел дул с юга – то мягкой.