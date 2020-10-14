Алиев заявил о взятии под контроль Азербайджана еще восьми сел в Карабахе

Ильхам Алиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Армия Азербайджана взяла под контроль еще восемь сел в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал президент республики Ильхам Алиев.

«Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района», - написал лидер Азербайджана на своей странице в Twitter.

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего обращения к нации заявил, что Баку во время переговоров с Ереваном требовал отдать ему семь районов вокруг Нагорного Карабаха, а также отказывался рассмотреть вопрос статуса региона вне состава Азербайджана.

Напомним, 9 октября в Москве состоялись переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении при содействии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. После 11 часов обсуждения Ереван и Баку пришли к договорённости о прегрешении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября, а также обмене пленными, однако уже на следующий день обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.