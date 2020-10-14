Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Спецпредставитель президента РФ объяснил, для чего россиянам нужен «цифровой суд»

С его появлением, люди получат возможность оспаривать решения, которые вынес искусственный интеллект
Елена АКИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Спецпредставитель президента РФ объяснил, для чего россиянам нужен «цифровой суд»

Спецпредставитель президента РФ объяснил, для чего россиянам нужен «цифровой суд»

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического Дмитрий Песков объяснил, почему в России должен появиться цифровой суд. Это позволит россиянам обжаловать штрафы и постановления, выписанные искусственным интеллектом.

Эксперт уверен, что необходимо как можно скорее создать систему, при которой автомобилист, получивший штраф, не будет нести бумаги в суд. А сможет загрузить присланный файл в систему «цифрового адвоката» и получить независимое суждение.

Если сомнения останутся, то нужно идти в «цифровой суд», который резюмирует: ошибся искусственный интеллект, выписывая штраф или все по закону.

- Когда у нас появится такая система… мы будем себя чувствовать более защищенными. Но для этого нам нужны цифровая адвокатура, цифровой суд, цифровой профсоюз, - отметил Песков, отвечая на вопросы «Российской газеты».

Ранее сообщалось, что автомобилистам могут простить старые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Депутат Дмитрий Вяткин, объяснил «360», как именно это будет работать и где закрепят такое правило.