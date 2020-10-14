Спецпредставитель президента РФ объяснил, для чего россиянам нужен «цифровой суд» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического Дмитрий Песков объяснил, почему в России должен появиться цифровой суд. Это позволит россиянам обжаловать штрафы и постановления, выписанные искусственным интеллектом.

Эксперт уверен, что необходимо как можно скорее создать систему, при которой автомобилист, получивший штраф, не будет нести бумаги в суд. А сможет загрузить присланный файл в систему «цифрового адвоката» и получить независимое суждение.

Если сомнения останутся, то нужно идти в «цифровой суд», который резюмирует: ошибся искусственный интеллект, выписывая штраф или все по закону.

- Когда у нас появится такая система… мы будем себя чувствовать более защищенными. Но для этого нам нужны цифровая адвокатура, цифровой суд, цифровой профсоюз, - отметил Песков, отвечая на вопросы «Российской газеты».

Ранее сообщалось, что автомобилистам могут простить старые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Депутат Дмитрий Вяткин, объяснил «360», как именно это будет работать и где закрепят такое правило.