В России лекарство от коронавируса включили в список жизненно необходимых

Лекарство от коронавируса включили в список жизненно необходимых Фото: EAST NEWS

Препараты для лечения коронавируса вошли в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Соответствующее распоряжение было подписано правительством в среду, 14 октября. Отмечается, что документ призван обеспечить доступность недорогих жизненно важных препаратов для пациентов и не допустит исчезновения дефицитных препаратов с российского рынка.

В расширенный список вошли медикаменты, используемые в терапии новой коронавирусной инфекции. Уточняется, что в первую очередь в список войдет препарат «Фавипиравир». Также сообщается, что цены на другие препараты перечня ЖНВЛП не будут повышены.

"Более того, антимонопольное ведомство вместе с Минздравом России проводят масштабный пересмотр цен на жизненно важные препараты, который должен завершиться до конца 2020 года. Уже сейчас в рамках пересмотра ФАС России согласовала более 5 тыс. цен производителей на эти препараты. Средний размер снижения на референтные препараты составил 24,28%, на дженерики - 33,2%", - заявил заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, в середине сентября в продажу поступили препараты для домашнего лечения коронавируса. Уточнялось, что приобрести их можно только по рецепту врача.