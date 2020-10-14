Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавирусной инфекции – препарат, созданные специалистами научного центра «Вектор». Об этом в среду, 14 октября, объявил российский президент Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметил, что отечественная вакцина «Вектора» безопасна, а первые 60 тысяч доз препарата будут произведены уже в ближайшее время.

- Первые партии этой вакцины в объеме 60 тысяч доз в ближайшее время будут произведены. Научный центр приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тысяч добровольцев, - сообщила она.

«ЭпиВакКорона» - это уже вторая российская прививка от коронавирусной инфекции, которую официально зарегистрировали в стране. Первая – «Спутник V», разработанная центром Гамалеи – прошла процедуру регистрации в середине августа текущего года.

В настоящее время также ведутся работы по созданию от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Клинические исследования третьей российской вакцины от коронавируса завершатся к декабрю, отметила Голикова.

Российский президент в ходе совещания призвал наращивать производство двух российских вакцин от коронавируса и обеспечить в первую очередь Россию. Глава государства добавил, что одними из первых вакциной «Вектора» привились глава Роспотребнадзора Анна Попова и Татьяна Голикова. Вице-премьер отметила, осложнений после прививки у нее нет, температура в норме.