Google Россия запустила свою первую Instagram-маску

Google Россия запустила свою первую инстаграм-маску Фото: REUTERS

Google Россия запустила свою первую инстаграм-маску. Причем с совершенно неожиданной тематикой. Маска посвящена знаменитому лингвисту и составителю «Толкового словаря русского языка» Сергею Ожегову.

Недавно в России праздновали 120-летие со дня его рождения. Специально к этому событию Google подготовила праздничный дудл, который и стал основой дизайна маски.

- С ее помощью мы хотим привлечь внимание к исключительной выразительности русского языка, поэтому отобрали для маски самые забавные и необычные слова из словаря Ожегова, - сообщают в компании.

Новая маска работает по принципу гадания, то есть пользователю выпадает случайное слово дня, которое его характеризует.

Выпуск маски приурочен к семнадцатому Тотальному диктанту, соорганизатором которого выступает Google Россия. Диктант пройдет в формате онлайн-марафона 17 октября. Найти маску можно по ссылке или же в официальном аккаунте Google в Instagram. Она будет доступна с 14 по 17 октября.