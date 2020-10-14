Стало известно во сколько обошлось лечение Навального в немецкой клинике

Алексей Навальный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алексей Навальный рассказал, сколько стоило его лечение. Блогер отметил, что в расходы входили самолёт, на котором его привезли в Берлин, непосредственное лечение в клинике «Шарите», а также расходы на лечение, реабилитацию и проживание вне больницы.

Навальный сообщил, что самолёт в Германию стоил 79 тысяч евро и оплатил его предприниматель Борис Зимин, а счёт за лечение от больницы 49 900 евро, и оплачен он был «вскладчину»: предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко, а также IT-специалистом Роман Иванов.

Навальный также поблагодарил людей, которые предлагали свою помощь, но сообщил, что он не смог ее принять из-за сложного регулирования европейской банковской системы.

«Тут с ума сойдёшь пока правильно оформишь эти платежи, если хочешь сделать все по честному. Отдельное спасибо Леониду Волкову, который умудрился все организовать», - написал политик в своем Instagram.

Напомним, Навальный был экстренно госпитализирован в омскую больницу 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Через два дня оппозиционера направили спецбортом в Германию. 7 сентября поступило сообщение о том, что политик вышел из комы. 23 сентября клиника «Шарите» опубликовала заявление о выписке пациента из стационара.