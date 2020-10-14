Пятилетний мальчик обнаружил следы динозавров во время прогулки по деревне

Следы динозавра, жившего на Земле около 130 миллионов лет назад. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятилетний ребенок из Китая гулял по деревне со своими родителями, когда обнаружил следы динозавров, населявших Землю около 130 миллионов лет назад.

Как отмечает Daily Mail. впервые о странных отпечатках на земле китайской провинции Сычуань мальчик услышал 1 октября. Он попросил родителей привезти его в деревню, а прибыв на место заявил, что следы оставили трехпалые динозавры, о которых он читал в книгах.

Мать мальчика сфотографировала отпечатки и отправила снимки палеонтологу Сину Лида. На следующий день, 2 октября, ученый с командой также посетили деревню и установили, что следы принадлежат жившим около 130 миллионов лет назад хищным динозаврам.

В виду того, что ранее никто из местных жителей деревни не предполагал, кто именно оставил подозрительные следы, исследователь Лида сообщил о том, что юный мальчик совершил настоящее открытие. По словам родителей ребенка, он давно увлекается наукой и посещает кружок палеонтологии.