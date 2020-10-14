Голикова рассказала о запасе средств индивидуальной защиты в регионах России Фото: Андрей КАРА

Запаса средств индивидуальной защиты в некоторых регионах России хватит меньше чем на месяц, а в некоторых - чуть больше чем на неделю. Об этом рассказала на совещании с Владимиром Путиным в среду, 14 октября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

- Исследование готовности российских регионов к осенне-зимнему эпидемическому сезону показал, что в ряде субъектов запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, в которых находятся зараженные коронавирусной инфекцией, составляет менее одного месяца. А в некоторых регионах - чуть более недели, - рассказала она.

Напомним, Татьяна Голикова также отметила, что ситуация с пандемией на территории России остается напряженной, однако она управляемая. В связи с этим введение новых ограничений по коронавирусу в стране не требуется.

Владимир Путин сегодня объявил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал центр «Вектор». В скором времени в стране произведут первую партию препарата в составе 60 тысяч доз.