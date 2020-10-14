Путин согласился снять санкции с нескольких предприятий Украины Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин согласился снять санкции с нескольких украинских предприятий и выразил надежду на восстановление полноформатного взаимодействия. Об этом он заявил на совещании с правительством в среду, 14 октября.

С предложением снять ограничения с двух украинских предприятий выступил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства выразил надежду, что Украина зеркально отреагирует на это решение Москвы.

- Речь идет о производствах, ориентированных на экспорт товаров в Россию. Мы считаем возможным разрешить поставки компаниям Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината, - объяснил Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что при это будут в полной мере соблюдены интересы российских производителей.

Ранее российский лидер в ходе встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком сообщил о готовности России пересмотреть свои санкции против некоторых организаций Украины. При этом глава государства подчеркивал, что не Россия первой вводила ограничения.