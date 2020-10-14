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Названа зарплата, необходимая россиянину для счастья

Всего четыре процента жителя России получают достаточно, чтобы быть счастливым
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Названа зарплата, необходимая россиянину для счастья

Названа зарплата, необходимая россиянину для счастья

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заработную плату, которая необходима среднестатистическому россиянину для того, чтобы чувствовать себя счастливым, назвали эксперты банков «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь», после проведения соответствующего исследование.

Как передает РИА Новости, выяснилось, что россиянину для счастья достаточно 100-150 тысяч рублей, при этом жителю Москвы требуется 150-300 тысяч. Однако, в целом, россияне считают неплохой заработную плату в размере 60 тысяч рублей.

Половина респондентов сообщила, что престижная и хорошо оплачиваемая работа дает возможность чувствовать себя счастливым и удачливым, а 26 процентов считают, что для счастья им необходимо «много денег». При этом 8 процентам опрошенных для счастья им необходим хотя бы миллион долларов.

Всего четыре процента россиян получают достаточно, чтобы быть счастливым, 43 процента хотели бы зарабатывать в 10 раз больше.