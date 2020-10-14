Семь членов Совета Федерации заразились коронавирусом

В Совете Федерации положительный тест у семи сенаторов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 14 октября, стало известно, что в настоящее время 7 сенаторов заражены коронавирусом, при этом в каждом случае болезнь протекает в легкой форме.

"На сегодня в Совете Федерации положительный тест у семи сенаторов. К счастью, они не болеют тяжело, в легкой форме. Это ни в коей мере не мешает нашей работе. Кворум у нас всегда есть, более чем. И будет, я уверена", - сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.

Она также подчеркнула, что с начала пандемии в Совете Федераций были приняты очень строгие меры предосторожности с учетом действующих санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что по данным американского университета Джонса Хопкинса в Балтиморе с начала вспышки COVID-19 в России на сегодняшний день выявлено 1 326178 случаев заражения, скончались 22966 человек. Полностью выздоровели и выписались из больниц 1 031785 заболевших россиян.