Президент Киргизии уйдет в отставку после парламентских выборов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку после новых парламентских выборов в республике. Об этом в среду, 14 октября, сообщает его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

- Президент Киргизии уйдет в отставку только после того, как вернет республики в правовое поле – то есть сразу после проведения в стране новых парламентских выборов, объявления выборов нового главы государства, - объяснила представитель действующего президента.

Позже Стамалиева добавила, что "конкретных сроков ухода в оставку президент не называл".

- Ни в одном заявлении президента и сообщениях пресс-службы главы государства не было указано конкретной даты и дня ухода с должности, - добавила она.

Ранее глава государства записал видеообращение к нации, в котором заявил, что после избрания нового спикера парламент сможет полноценно работать и потребовал утвердить на пост главы правительства Киргизии лидера социал-демократической партии страны Акылбека Жапарова.

На сегодняшнем внеочередном заседания члены парламенты единогласно утвердили структуру, программу и состав нового кабинета министров республики.