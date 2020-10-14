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Президент Киргизии уйдет в отставку после парламентских выборов

Глава государства уйдет в отставку, когда вернет страну в правовое поле
Ксения АНУФРИЕВА
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Президент Киргизии уйдет в отставку после парламентских выборов

Президент Киргизии уйдет в отставку после парламентских выборов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку после новых парламентских выборов в республике. Об этом в среду, 14 октября, сообщает его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

- Президент Киргизии уйдет в отставку только после того, как вернет республики в правовое поле – то есть сразу после проведения в стране новых парламентских выборов, объявления выборов нового главы государства, - объяснила представитель действующего президента.

Ранее глава государства записал видеообращение к нации, в котором заявил, что после избрания нового спикера парламент сможет полноценно работать и потребовал утвердить на пост главы правительства Киргизии лидера социал-демократической партии страны Акылбека Жапарова.

На сегодняшнем внеочередном заседания члены парламенты единогласно утвердили структуру, программу и состав нового кабинета министров республики.

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