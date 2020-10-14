Эксперт прокомментировал новинки от Apple

Фото: презентация Apple

13 октября компания Apple провела крупную презентацию новых гаджетов, среди которых показали и iPhone 12 и iPhone 12 mini.

Руководитель мобильной разработки AGIMA Игорь Веденеев рассказал, что думает о новинках Apple.

- Новые телефоны обзавелись космической камерой с LiDAR датчиками, что в очередной раз выводит камеру смартфона на новый уровень. Также в очередной раз была увеличена производительность телефона, был сделан акцент на производительность в задачах машинного обучения, - рассказал эксперт.

Другим лейтмотивом презентации была, по его словам, поддержка 5G сетей. Однако слишком обольщаться не стоит, так как в России 5G пока не поддерживается.

- Поэтому поиграть в LoL на телефоне, скорее всего получится только с WiFi. Вообще про игры на телефонах ситуация не совсем понятная, с одной стороны мобильные онлайн-игры могут перейти на качественно новый уровень с таким железом и 5G, с другой стороны 30% комиссия Apple и ситуация с удалением Fortnite, - добавил Веденеев.

Напомним, в компании уже назвали цены на новые гаджеты. iPhone 12 будет стоить около 79 990 рублей. А iPhone 12 Pro обойдется пользователям в 99 990 рублей.