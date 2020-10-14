Памфилова: День тишины потерял смысл в современных условиях

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День тишины в преддверии выборов можно поставить под сомнение. Об этом в среду, 14 октября, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе встречи с политологами ЦИК.

"День тишины не должен прыгать. Нужен ли он вообще в нынешних условиях? Моя личная точка зрения - в данных современных условиях, когда у нас такие соцсети, когда у нас действительно превалирует интернет, он, наверное, в большей степени бессмысленен", - сказала она.

Напомним, во время последних российских выборов днем тишины являлась суббота, 12 сентября. При этом в некоторых регионах 11 и 12 сентября были досрочными днями голосования из-за сложной эпидемиологической обстановки. Однако по действующему законодательству, единым днем голосования являлся только 1 день - 13 сентября.

Уточняется, что в дальнейшем голосование в стране будет проходить с учетом недавно принятых изменений в закон, которые позволяют проводить голосование один, два или три дня. Днем тишины должен являться первый день голосования, однако целесообразность его проведения под вопросом.