Минпросвещения назвало эпидситуацию в российских школах управляемой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эпидемическая ситуация в российских школах на сегодняшний день управляемая. Такое заявление сделали в Министерстве просвещения России.

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире Первого канала указал на то, что каждый день можно видеть сколько школ выходят с карантина, а сколько закрываются на карантин. «Это абсолютно стабильное число ... поэтому мы видим управляемую ситуацию», - отметил он.

Пресс-служба Минпросвещения уточнила, что около 0,26 процента школ и 0,77 процента классов на сегодняшний день закрыты из-за коронавируса.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что практически во всех регионах страны сейчас безопасно учиться в школах в очном режиме даже на фоне пандемии коронавирусной инфекции, напомнив, что дети проходят необходимую проверку на входе в учебные учреждения