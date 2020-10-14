Тысячи протестующих в Бангкоке требуют отставки премьер-министра Фото: REUTERS

В среду, 14 октября, тысячи протестующих прорвали заграждение и подошли к Дому правительства в столице Таиланда, Бангкоке, с требованиями отставки премьер-министра страны Праюта Чан-Оча.

Как передает ТАСС, по оценкам организаторов акции, в протестах принимают участие почти 20 тысяч человек, полиция сообщает о 8 тысяч демонстрантах

Участники протестов отмечают, что данная акция не ограничится одним днём. Некоторые приготовились остаться ночевать на месте. Ранее сообщалось, что манифестанты планировали протестовать до конца текущей недели.

Напомним, ранее сайт kp.ru уже сообщал о росте недовольства среди тайской молодежи. В августе текущего года студенты Таиланда собирались на демонстрации с лозунгом: «Долой диктатуру!», выступая за ограничение королевской власти. Протесты возобновились и в сентябре. 24 сентября прошла крупнейшая с 2014 года акции протеста. Протестующие призвали власти распустить парламент и изменить действующую конституцию.