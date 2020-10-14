Власти Москвы надеются, что не придется вводить новые ограничения из-за коронавируса

Почти две трети заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве среди несовершеннолетних - ученики 6-11-х классов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 14 октября, стало известно, что почти две трети заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве среди несовершеннолетних - ученики 6-11-х классов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Когда мы смотрим структуру инфицированных детей, то видим, что две трети в ней составляют ученики 6-11-х классов и только 30% - дети младшего школьного возраста. То есть понятно, что основное инфицирование и риски развития инфекции, они как раз в группе старших возрастов", - сказала она в эфире программы "Время" на Первом канале.

Также уточняется, что на данный момент власти Москвы рассчитывают, что в городе не придется вводить новые ограничения в связи с коронавирусом.

"Мы ориентируемся на ту заболеваемость, которая складывается в определенный период времени, надеюсь, что других мер не понадобится, мы удачно справимся с этой ситуацией и вернемся к нормальному режиму работы", - добавила Анастасия Ракова.

Напомним, за сутки 12 октября в Москве от коронавирусной инфекции скончались 52 пациента, и на вечер 13 октября число умерших из-за COVID-19 в городе возросло до 5739 человек. Накануне также сообщалось о смерти 58 больных.