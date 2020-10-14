Госсовет сможет инициировать законопроекты

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 14 октября, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета. В соответствии с документом Государственный совет России сможет инициировать законопроекты.

«В случае принятия Государственным советом решения о необходимости принятия ... закона ..., внесения поправок в проект ... закона ... проект соответствующего акта вносится в Госдуму», - говорится в законопроекте о Госсовете

Как писал сайт kp.ru, новый законопроект связан внесением поправок в Конституцию России. В соответствии с документом, государственный орган возглавит президент России. В состав Госсовета войдут премьер-министр страны, спикеры палат парламента, глава президентской администрации и главы регионов. Председатель и члены Госсовета будут участвовать в деятельности органа на общественных началах.

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