Сбер, Google и АСИ запустили обучающий курс для молодых предпринимателей Фото: REUTERS

Сбер, Google и Агентство стратегических инициатив запустили бесплатный обучающий курс для молодых предпринимателей. Проект носит название курс «Стать предпринимателем. Бизнес в стиле Z», в нем могут поучаствовать молодые люди от 14 до 25 лет. В особенности курс будет полезен тем, кто делает первые шаги в мире бизнеса или только задумывается о собственном деле.

Новый курс состоит из 4 блоков, в которых последовательно разбираются главные вопросы при запуске или развитии своего первого дела.

- Мы живём в мире, где до 70% востребованных в будущем профессий ещё не существуют. Сотни профессий исчезнут, сотни новых — появятся. Навыки и знания, которые делают нас конкурентоспособными в таких условиях, — это коммуникации и гибкость мышления, умение вести за собой, управлять своей энергией и принимать нестандартные решения. Этому можно научиться, и самое время сделать это сейчас — с помощью "Бизнес класса", бесплатно и онлайн, - рассказывает заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Занятия на курсах будут проводить как опытные, так и начинающие предприниматели. Среди них Давид Ян (основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY), Александр Ларьяновский (управляющий партнер, Skyeng), Алиса Басырова (основатель, СЕО компании Holy Corn попкорн) и другие.