Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над водами Баренцева, Норвежского и Северного морей

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщили в Минобороны России, где уточнили, что полет продлился 12 часов, а на отдельных участках их сопровождали самолеты ВВС Великобритании и Норвегии.

«Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей», - говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве уточнили, что сопровождали российские ракетоносцы истребители МиГ-31, а также британский Eurofighter Typhoon и норвежский F-16 ВВС.