Путин обсудил с Эрдоганом конфликт в Карабахе Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Кремле

«Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договорённость о котором была достигнута 10 октября в Москве», - говорится в сообщении.

Российский лидер выразил турецкому коллеге серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях в Карабахе боевиков из ближневосточного региона, а также выразил надежду, что Анкара внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта в регионе.

Главы России и Турции условились о поддержании дальнейших регулярных контактов по дипломатическим и военным каналам.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие в области разработки и производства вакцин от коронавирусной инфекции.

Напомним, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. 9 октября в Москве состоялись переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении при содействии России. После 11 часов обсуждения Ереван и Баку пришли к договорённости о прегрешении огня в Карабахе с 12:00 10 октября, а также обмене пленными, но уже на следующий день обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима перемирия.