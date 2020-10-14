В Союзе туриндустрии дали совет россиянам, которые ждут открытия авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией

С 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией с 1 ноября. Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин посоветовал россиянам, которые решат отправиться в путешествие, на что нужно обратить внимание, чтобы поездка не была омрачена.

Куба – одно из самых популярных направлений, так предлагают пляжный отдых, который так ценят россияне.

Сербия менее популярна, она интересна в плане делового туризма, либо как транзитный пункт для путешествий по Европе. Белград известен своим историко-культурным туризмом, но из-за пандемии многие европейские активности могут быть свернуты.

С Японией ситуация сложнее, потому что во многом интерес к стране будет зависеть от условий приема.

- Перед поездкой куда-либо стоит познакомиться с условиями и режимом приема и отправки. Все таки риски повышенные, - отметил в беседе с телеканалом «360» Юрий Барзыкин.

Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, рейсы «Москва – Белград», а также «Москва – Кайо-Коко» (Куба) и «Москва – Санта-Клару» (Куба) будут выполняться дважды в неделю, передает ОТР.