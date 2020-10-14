Террористы из Европы и Северной Африки погибли при подготовке провокации с химоружием в Сирии Фото: REUTERS

Склад с химвеществами, которые террористы готовили для провокаций, взорвался недалеко от Идлиба. В результате погибли четыре боевика, в том числе граждане стран Европы и Северной Африки. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

Как уточнил Гринкевич, по информации центра, подрыв склада с боеприпасами и хлорсодержащими веществами произошел в минувшие воскресенье, 11 октября, в районе населенного пункта Маарет-эль-Ихуан в 13 километрах севернее города Идлиб. Взрыв, по его словам, произошел при подготовке боевиков химпровокаций.

«На месте взрыва от удушья погибли четыре боевика, среди которых граждане стран Европы и Северной Африки», - сказал контр-адмирал и призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций, а также встать на путь мирного урегулирования конфликта.