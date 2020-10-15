Коронавирус в Москве, последние новости на 15 октября 2020 года: часть школьников уходят на дистант, заболевших все больше

Стало известно, что старшеклассники Москвы переходят на удаленку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 15 октября в Москве продолжает расти разрыв между числом выявленных случаев коронавирусных больных и вылечившихся пациентов. Так накануне стало известно, что заболели 4573 человека, а из больниц выписаны еще 1970 москвичей. Последние недели в столице растет число зараженных. Такая же тенденция и в целом по стране.

На фоне тревожной статистики столичные чиновники продолжают рейды по местам массовых скоплений людей. Последние новости из аэропорта «Внуково». Там наказали 70 нарушителей масочного режима. Напомним, что за отсутствие в маски в общественном месте штраф 4000 рублей, а если без респиратора проехать в общественном транспорте или оказаться в ином месте, связанном с пассажирскими перевозками, то наказание составит 5000 рублей.

Также стало известно, что старшеклассники Москвы переходят на удаленку. Завершаются двухнедельные каникулы, которые ранее объявили чтобы снизить риск заболевания школьников. Незадолго до окончания отдыха, Сергей Собянин написал в своем блоге, что принято решение о возвращении за парты лишь учеников 1 — 5 классов. Остальные дети будут учиться дистанционно.

Из-за коронавируса начали отменять массовые мероприятия. Например, Большой Московский цирк вычеркнул из афиши октябрьские представления. Не исключено, что придется отказаться и от дальнейших осенних показов.

Неспокойно и в политических верхах. Семь членов Совета Федерации, который расположен в Москве, заболели коронавирусом. Однако состояние сенаторов удовлетворительное. Все законотворцы болеют в легкой форме.