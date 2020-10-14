Власти Подмосковья оценили возможность введения электронных пропусков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Московской области будут стараться избежать повторного введения системы цифровых пропусков для передвижения пешком или на транспорте, которая действовала до 23 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Нам не нравится эта идея, мы постараемся этого избежать», - заявил глава региона в эфире программы «Пятая студия» телеканала «Россия 24».

Воробьев отметил, что власти Подмосковья стараются избежать карантина и «каких-то радикальных запретов». По его словам, такие ограничения, «ни к чему хорошему, к сожалению, не приводят». «Главное - достаток человека, семьи падает», - добавил он.

Напомним ранее об отсутствии необходимости введение пропускного режима для передвижения по Москве заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов