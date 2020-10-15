В Гидрометцентре рассказали, когда закончится бархатный сезон на курортах России

Краснодарский край, Геленджик Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бархатный сезон на российских курортах в этом году продлился гораздо дольше обычного, однако все когда-нибудь заканчивается, уже прошла ровно половина календарной осени. О том, когда похолодает на курортах нашей страны, поведал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С середины следующей недели бархатный сезон заканчивается. Температура воды к этому времени понизится до 20–21 градусов в Крыму, на Черноморском побережье аналогично», - рассказал он в беседе с ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее руководитель Гидрометцентра сообщил, что уже в конце этой недели в Москве может выпасть первый снег. Роман Вильфанд уточнил, что в четверг и в пятницу, 15 и 16 октября, в столице ожидаются небольшие и кратковременные дожди, «а вот в выходные, когда ночные температуры будут отрицательными, возможен мокрый снег». Но земля еще очень теплая, поэтому снег быстро растает.