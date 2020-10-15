В российском сегменте МКС вышла из строя система получения кислорода

На МКС сейчас работают четыре российских космонавта и два астронавта NASA Фото: NASA

На Международной космической станции (МКС) в российском модуле «Звезда», где выявлена утечка воздуха, вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ». Об этом свидетельствуют переговоры экипажа орбитальной станции с Землей, которые транслирует сайт NASA.

Об отказе системы сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами один из российских космонавтов. Однако жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, поскольку как на станции есть запасы кислорода. В американском сегменте станции находится свой кислородный комплекс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 12 октября российские космонавты сообщили о повышении температуры в модуле «Звезда», а за день до этого – что там сломался туалет, и россияне вынуждены пользоваться уборной, расположенной в сегменте американцев.

На МКС сейчас работают четыре российских космонавта – Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также два астронавта NASA – Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.