Советы стюардессы: Бортпроводница рассказала, к чему не стоит прикасаться в самолете

Стюардесса рассказала, к чему не стоит прикасаться в самолете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Путешественники зачастую не задумываются, насколько на самом деле грязно в салоне самолета и к чему не стоит прикасаться. Стюардесса и блогер Кэт Камалани, которая ведет страницы в нескольких социальных сетях, в том числе в Instagram и TikTok, а также свой канал на YouTube, поделилась с подписчиками собственным опытом и дала несколько полезных советов.

Во-первых, она рекомендует не трогать карман на спинке кресла впереди вас: «Их чистят между полетами, но не дезинфицируют. Подумай обо всех этих грязных салфетках, пакетах для рвоты и мусоре, которые там были».

Перед использованием столика с подносами бортпроводница настоятельно рекомендует его продезинфицировать, потому что сама неоднократно видела, как родители меняли на нем своим детям подгузники, а потом клали использованный все в тот же карман на сидении перед собой, пишет издание Express.

Кэт Камалани также советует пассажирам протереть и поверхности над ними: «Эти вентиляционные отверстия? Они видели тысячи рук». Это же касается и инструкций по технике безопасности, которые тоже трогают множество людей.

Кроме того, как предупреждает стюардесса, голыми руками лучше не касаться ручки на двери в туалет. При входе в уборную она советует использовать салфетку.