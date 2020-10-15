Си Цзиньпин призвал китайских солдат быть готовыми к войне

Глава КНР Си Цзиньпин в Шэньчжэне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайский лидер Си Цзиньпин во время поездки в провинцию Гуандун посетил военную базу корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу и выступил перед морпехами. Обращаясь к ним, он заявил, что солдаты Китая должны быть готовыми к войне, передает агентство «Синьхуа».

По его словам, военнослужащие армии КНР должны «сосредоточить разум и силы на то, чтобы быть готовыми отправиться на войну, и проявлять крайнюю бдительность».

«Необходимо опираться на текущую ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также усиливать мощь морской пехоты», - цитирует агентство слова председателя КНР.

Отмечается, что Си Цзиньпин не уточнил, с кем именно должна готовиться воевать армия Поднебесной. Однако он назвал корпус морских пехотинцев элитным подразделением китайских Вооруженных сил, которое призвано защищать суверенитет, безопасность, территориальную целостность и интересы страны.

Накануне глава Китая прибыл в провинцию Гуандун праздничные мероприятия по случаю 40-летия с момента основания особой экономической зоны Шэньчжэнь, а потом отправился с инспекцией на военную базу.