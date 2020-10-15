Роспотребнадзор оценил пользу мытья рук в борьбе с COVID-19 Фото: Shutterstock

Мытье рук играет крайне важную роль в борьбе не только с коронавирусом, но и многими другими болезнями. Такое мнение высказали в Роспотребнадзоре.

Сообщается, что специалисты ведомства выяснили, тщательное мытье рук с мылом снижает риски заражения covid-19 на 36 процентов. Также эта простая процедура поможет защититься и от других инфекционных заболеваний, включая, холеру, лихорадку Эбола, атипичную пневмонию и гепатит Е, пишут РИА Новости.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о важных правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом. Так, необходимо часто мыть руки с мылом или использовать антисептик, соблюдать социальную дистанцию, придерживаться здорового образа жизни и питания, использовать медицинские маски и сразу же обращаться к врачу за помощью в случае недомогания.