Bild: В Германии прошли тайные учения к подготовке к ядерной войне

В Германии провели тайные учения по отработке боевых действий с использованием ядерного оружия, пишет немецкая газета Bild.

По информации издания, учения под названием "Стойкий полдень" состоялись на авиабазе Нёрфених в земле Северный Рейн-Вестфалия. В них также приняли участие немецкие ВВС и их союзников по НАТО.

В материале говорится, что в маневрах были задействованы различные истребители-бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Главная цель учений - отработка обороны ФРГ с использованием атомных бомб, отмечет издание.

В статье кроме этого приводится мнение, что на данный момент возможность и риски начала ядерной войны намного выше, чем за последние 30 лет. В качестве основной причины, по мнению авторов публикации, рассматривается выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.