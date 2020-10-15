Ретроградный Меркурий в октябре 2020: астролог советует, как пережить непростое время Фото: Shutterstock

Астролог Назия Конде рассказала, как обезопасить себя в период ретроградного Меркурия и выйти из него с минимальными потерями. Планета будет совершать обратное движение с 14 октября по 3 ноября. Это третий, заключительный период, когда Меркурий пребывает в таком состоянии.

С точки зрения астрологии, планета оказывает сильное влияние на людей, так что в этот период нежелательны потрясения и перемены.

Меркурий отвечает за деловую активность, поездки, перемещения, контакты, коммуникации, логистику, общение с людьми, также за документы, договоренности и технику. По всем этим сферам могут быть замедления и препятствия.

- Когда начинается ретроградное движение, нужно затормозиться, не начинать новых дел, не заключать важные контракты и договора, не собираться в деловые поездки. Одним словом, все, что в этот период будет происходить впервые – нежелательно, - поясняет астролог в беседе с Пятым каналом.

Данное время идеально подходит, чтобы отложить дела и разобраться в себе.

- Это именно тот период, когда можно откладывать важные дела на другое время и не переживать по этому поводу, — поделилась Назия Конде.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий?

-Менять старую работу на новую,

- Совершать поездки?

- Заводить новые знакомства,

- Работать с юридическими документами,

- Начинать что-то новое.

Что можно делать?

- Возобновить учебу или другие заброшенные начинания,

- Встречаться с давними друзьями, одноклассниками,

- Много думать и анализировать,

- Посещать психолога, разбираться в себе.

Ранее астролог Лилия Любимова рассказала, что в октябре ожидается энергетически сильных дня. В это время даже самые небольшие усилия могут привести к отличным результатам, пишет сайт argumenti.ru.