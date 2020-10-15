Два российских Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей

Российские ракетоносцы выполнили плановый полет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. В момент совершения полета их сопровождали самолеты ВВС Норвегии и Великобритании. Об этом сообщило Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей", - сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что продолжительность полета составила около 12 часов.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии", - также говорится в сообщении.

Весь полет был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Летчики дальней авиации воздушно-космических сил России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Тихого океана, Северной Атлантики, Арктики, Черного и Балтийского морей, передает РИА Новости.

Ранее российский Ту-142 уже выполнял плановый полет над Черным морем. Самолет сопровождали истребители Су-30СМ Черноморского флота. Длительность полета составила 5 часов.