В Совфеде определят понятия «самоизоляция» и «социальная дистанция»

В Совфеде планируют дать определения многим новым понятиям, которые вошли в привычную жизнь граждан России из-за пандемии коронавируса. Так, речь идет о терминах "самоизоляция" и "социальная дистанция".

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, все органы власти всех уровней действовали в форс-мажорных условиях, и не только в России.

- Сначала нужно было принимать решения, а потом уже думать об остальных нюансах. И приходилось делать это прямо "с колес". Принимались все меры, чтобы защитить жизнь и здоровье людей. Где-то в регионах действительно были перегибы, и люди справедливо возмущались, что нарушаются их права, - рассказала Матвиенко в эксклюзивном интервью ТАСС.