Профсоюзы предложили сохранить повышенные пособия по безработице на 2021 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сохранить повышенный размер пособий по безработице на 2021 год. Для того, чтобы выплачивать людям, потерявшим доход, от 4,5 тыс. до 12,4 тыс. рублей в месяц, в бюджете необходимо изыскать 100 миллиардов рублей.

Аргументируя свою позицию, представители профсоюзов подчеркивают, что ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться. Большинство временно принятых мер завершат свое действие в октябре, при этом доходы жителей страны не вернулись к докризисному уровню.

Целесообразно сохранить льготы до тех пор, пока экономическая ситуация в стране не восстановится.

Еще одно предложение, которое отражено в обращении ФНПР – это доплаты семьям, в которых воспитываются дети младше 18 лет, а родители остались без работы.

Эксперты сомневаются, что инициатива найдет поддержку, так как данные траты в бюджете не заложены. Поддержка безработных в 2020 году обошлась бюджету в 109,4 млрд рублей, до конца года будет выделено еще 35,3 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Финансовая поддержка россиян в настоящий период очень важна. Потеряв работу многие устремились в банк, треть заемщиков впервые пришла за кредитами в пандемию. В борьбе за клиента банки вгоняют людей в еще большие долги. В ход идут акции, которые ранее были особо популярны среди операторов сотовой связи и магазинов по продаже бытовой техники: «Приведи друга!», пишет Свободная пресса.