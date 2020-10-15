Президент Киргизии ушел в отставку

Сооронбай Жээнбеков . Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение покинуть свой пост. Об этом говорится в его обращении на сайте Президента Республики.

Теперь, согласно конституции, все полномочия главы Киргизии должны перейти спикеру парламента.

Жээнбеков отметил, что в столице страны, городе Бишкеке, ситуация все еще остается напряженной.

- К сожалению, агрессия не утихает, а требование моей немедленной отставки продолжается. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как Президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку, - говорится в тексте его обращения.

Также он призвал Садыра Жапарова и других политиков постараться увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.