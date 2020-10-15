От каких уходовых средств нужно отказаться в холода, совет дерматолога Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии подмосковного Минздрава Наталия Махнева дала совет, какие уходовые средства нужно исключить в холодное время года. Это поможет не навредить кожным покровам и избежать чувства сухости и стянутости.

В первую очередь, нужно проверить состав всех имеющихся баночек с кремами, масками, тониками и лосьонами. Если среди перечисленных компонентов имеется спирт, то отказаться от данного средства.

- Выбирайте мягкие очищающие средства с минимальным количеством раздражающих ингредиентов и отдушек. Используйте средства на кремовой основе и ограничьте использование тоников, исключите продукты на спиртовой основе, - цитирует «Подмосковье сегодня» слова врача.

Хороший эффект дадут регулярные маски, они помогут насытить кожу питательными веществами и увлажнить ее.

Третьим важным фактором является SPF-защита. Она нужна даже в холодное время года.

- Пусть вас не обманывает пасмурное небо, затянутое облаками, обязательно наносите крем с SPF-фильтром не менее 15, - советует эксперт.

В холодное время года целесообразно использовать более питательные средства ухода, чем летом. А еще не забывать о бальзаме для губ и креме для рук.

- Старайтесь контролировать температуру в помещении, не допуская ее сильного подъема, так как это приводит к дополнительной сухости кожи, - заключила Наталия Махнева.

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