«Мы имеем хороший кулак»: Лукашенко считает, что военные учения в Белоруссии образумили Запад

Лукашенко заявил, что военные учения в Белоруссии образумили запад. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 15 октября на встрече с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем дал оценку военным учениям, проведенных 28-31 августа в Гродно. Он отметил важность действий, которые повлияли на решения Запада, сообщает БелТа.

"Мы посмотрели западный наш регион, присмотрелись, пристрелялись, по-военному говоря. Наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить", - заявил Лукашенко.

Ранее после выборов президента республики Белоруссия министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны. В связи с этим были инициированы комплексные тактические учения с войсками западного оперативного командования. Лукашенко сам одобрил их проведение на гродненском направлении.