Какие штаммы коронавируса есть в России, рассказала Попова

На территории РФ циркулируют несколько вариантов коронавируса, заявила Попова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе съезда РСПП в четверг, 15 октября, заявила, что на территории РФ циркулируют несколько вариантов коронавируса - европейский и из стран Азии, но не из Китая.

"На сегодняшний день могу сказать, что на территории Российской Федерации циркулируют следующие варианты коронавируса: европейский, привезенный из Европы, из ряда стран Азии, но не китайский, который есть в нашем Закавказье. И у нас нет штаммов, которые циркулировали бы и которые были завезены к нам из Китая", - заявила Попова, сообщает РИА Новости.

Напомним, что вспышка COVID-19 произошла в китайском провинции Ухань в ноябре 2019 года. Через несколько месяцев ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса. За все время новой инфекцией заразились 38 миллионов человек, более 1 миллиона стали жертвами COVID-19. Первая вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. Об этом 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин.