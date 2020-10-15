Как в Бишкеке отреагировали на новость об отставке президента: появилось видео с площади

Участники митинга в центре Бишкека 15 октября 2020 г. Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Новость о том, что президент Киргизии уходит в отставку, быстро распространилась среди протестующих Бишкека. Как передает корреспондент "Комсомольской правды" в Киргизии Мааданбек Капаров, спустя несколько минут после оповещения пресс-службы на площадь перед гостиницей Иссык-Куль собралось около сотни людей. Они радостно скандировали имя Садыра Жапарова. Ранее он был избран новым премьер-министром страны.

Напомним, накануне стало известно, что в Киргизии утвердили состав нового правительства, а также кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства республики.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в четверг, 15 октября, действующий президент Киргизии Соронбай Жээнбеков объявил о решении уйти в отставку, поясняя, что спокойствие народа - превыше всего. Соронбай Жээнбеков находился на посту с 24 ноября 2017 года и был пятым президентом Кыргызской республики. Теперь, согласно конституции, все полномочия главы Киргизии должны перейти спикеру парламента.