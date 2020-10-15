Риэлтор оценил шанс получить скидку на аренду жилья в случае второй волны ограничений

Риэлтор оценил шансы получить скидку на аренду жилья этой осенью Фото: Евгения ГУСЕВА

Заболеваемость коронавирусом снова растет, старшеклассников перевели на дистанционный формат обучения, а пенсионерам советуют оставаться дома.

Власти стараются не допустить ограничений, которые были введены во время первой волны коронавируса. Если же ситуация повторится, то многие окажутся в сложном финансовом положении.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов оценил шансы квартиросъемщиков получить скидку на аренду жилья этой осенью. Весной многие собственники квартир шли на уступки, сейчас это вряд ли случится.

- Поговорить — момент всегда подходящий, но исходя из того, что рынок арендного жилья, прямо скажем, подвосстановился по сравнению с весной, то, думаю, позитивным ответом арендодатель, скорее всего, не порадует, - комментирует «Ридусу» Самойлов.

Пока цены на жилье не снижаются, но если ситуация пойдет по весеннему сценарию, то можно снова поднимать данный вопрос.

При ограничениях можно рассчитывать на скидку в 20-25 процентов.