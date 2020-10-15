Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Недвижимость

Риэлтор оценил шанс получить скидку на аренду жилья в случае второй волны ограничений

В настоящее время собственники квартир не торопятся сбивать цену
Елена АКИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Риэлтор оценил шансы получить скидку на аренду жилья этой осенью

Риэлтор оценил шансы получить скидку на аренду жилья этой осенью

Фото: Евгения ГУСЕВА

Заболеваемость коронавирусом снова растет, старшеклассников перевели на дистанционный формат обучения, а пенсионерам советуют оставаться дома.

Власти стараются не допустить ограничений, которые были введены во время первой волны коронавируса. Если же ситуация повторится, то многие окажутся в сложном финансовом положении.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов оценил шансы квартиросъемщиков получить скидку на аренду жилья этой осенью. Весной многие собственники квартир шли на уступки, сейчас это вряд ли случится.

- Поговорить — момент всегда подходящий, но исходя из того, что рынок арендного жилья, прямо скажем, подвосстановился по сравнению с весной, то, думаю, позитивным ответом арендодатель, скорее всего, не порадует, - комментирует «Ридусу» Самойлов.

Пока цены на жилье не снижаются, но если ситуация пойдет по весеннему сценарию, то можно снова поднимать данный вопрос.

При ограничениях можно рассчитывать на скидку в 20-25 процентов.

Купить/снять недвижимостьРаспространение коронавируса в мире