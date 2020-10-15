В Вологодской области в 2021 году отремонтируют 623 км автодорог

По его словам, в 2021 году общая протяженность ремонтируемых дорог составит 623 километра. Из них почти 400 км отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». Еще 116 км региональных трасс отремонтируют на средства областного бюджета. В общей сложности на дорожные ремонты в следующем году из бюджетов всех уровней выделят почти 11 млрд рублей.

«Пока объемы ремонта дорог на следующий год меньше объема текущего года. Это потому, что мы еще не провели градостроительные советы. По итогу обсуждений с жителями объемы ремонтов будут скорректированы в сторону увеличения. С 1 ноября на моем официальном сайте заработает интерактивная карта дорожных ремонтов, планируемых на 2021 год. Любой вологжанин сможет посмотреть какие дороги отремонтируем в 2021 году в том или ином муниципалитете», - сказал Олег Кувшинников.

Масштабные ремонты пройдут на пяти федеральных трассах. В 2020 году в федеральную собственность была передана автодорога на Великий Устюг. В 2021 году запланирован ее ремонт. Кроме того, продолжится расширение до четырех полос федеральных дорог А-119 и А-114, связывающих Вологду с Карелией и Ленинградской областью.